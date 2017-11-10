На украинском языке будет говорить каждый украинец - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря принятому закону об образовании каждый украинец сможет свободно говорить на украинском языке. Об этом он сказал на всеукраинском форуме представителей местных общин, передает УНН.
"... мы приняли новую и амбициозную реформу образования, которая делает очень важное дело - не просто повышает и делает современным процесс образования, интерактивным, гибким, но есть еще одна вещь - мы возвращаем украинский язык украинцам, с детства", - отметил Президент.
Порошенко также добавил, что "... на украинском языке будет говорить каждый украинец".
Напомним, 25 сентября новый закон "Об образовании" подписал Президент Украины Петр Порошенко.
В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающиеся языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.