На украинском языке будет говорить каждый украинец - Президент

"... мы приняли новую и амбициозную реформу образования, которая делает очень важное дело - не просто повышает и делает современным процесс образования, интерактивным, гибким, но есть еще одна вещь - мы возвращаем украинский язык украинцам, с детства", - отметил Президент.

Порошенко также добавил, что "... на украинском языке будет говорить каждый украинец".

Напомним, 25 сентября новый закон "Об образовании" подписал Президент Украины Петр Порошенко.



В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающиеся языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.