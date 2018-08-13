Українському дипломату оголосили підозру за привласнення 1,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Столична прокуратура повідомила про підозру колишньому службовцю посольства України у Південно-Африканській Республіці у привласненні 1,5 млн грн державних коштів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
"За результатами розслідування колишньому чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах)", - йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що дипломата підозрюють у привласненні 1,5 млн грн.
У прокуратурі поінформували, що під час фінансового аудиту з'ясувалося, що перебуваючи у період 2016-2017 років у довготерміновому відрядженні, спеціаліст першої категорії посольства України в ПАР без жодного документального обґрунтування заволодів понад 1,5 млн гривень державних коштів, призначених для функціонування цієї дипломатичної установи.
Крім того, місцевою прокуратурою заявлено позов про стягнення з підозрюваного всієї суми завданих збитків.
Як повідомляв УНН, у Києві судитимуть директорку, що привласнила півмільйона оздоровчих коштів.