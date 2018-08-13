Украинский дипломату объявили подозрение за присвоение 1,5 млн грн

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 20835 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 57255 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 38743 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 84006 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 158552 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 258244 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 195972 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 260427 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 284676 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223567 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 62518 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 68439 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 61511 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 57824 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 37815 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 28913 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 334370 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 302178 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 386811 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 538739 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Владимир Зеленский

Иван Федоров

Данило Гетманцев

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Япония

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 10014 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 17191 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 54272 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 260427 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 98022 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Старлинк

Туполев Ту-22М

Украинский дипломату объявили подозрение за присвоение 1,5 млн грн

Киев • УНН

 • 9347 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Столичная прокуратура сообщила о подозрении бывшему служащему посольства Украины в Южно-Африканской Республике в присвоении 1,5 млн грн государственных средств, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

Украинский дипломату объявили подозрение за присвоение 1,5 млн грн

"По результатам расследования бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дипломата подозревают в присвоении 1,5 млн грн.

В прокуратуре сообщили, что во время финансового аудита выяснилось, что находясь в период 2016-2017 годов в долгосрочной командировке, специалист первой категории посольства Украины в ЮАР без всякого документального обоснования завладел более 1,5 миллиона гривен государственных средств, предназначенных для функционирования этого дипломатического учреждения.

Кроме того, местной прокуратурой заявлен иск о взыскании с подозреваемого всей суммы нанесенного ущерба.

Как сообщал УНН, в Киеве будут судить директора, что присвоила полмиллиона оздоровительных средств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,491.43