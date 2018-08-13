Украинский дипломату объявили подозрение за присвоение 1,5 млн грн

"По результатам расследования бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дипломата подозревают в присвоении 1,5 млн грн.

В прокуратуре сообщили, что во время финансового аудита выяснилось, что находясь в период 2016-2017 годов в долгосрочной командировке, специалист первой категории посольства Украины в ЮАР без всякого документального обоснования завладел более 1,5 миллиона гривен государственных средств, предназначенных для функционирования этого дипломатического учреждения.

Кроме того, местной прокуратурой заявлен иск о взыскании с подозреваемого всей суммы нанесенного ущерба.

Как сообщал УНН, в Киеве будут судить директора, что присвоила полмиллиона оздоровительных средств.