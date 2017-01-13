Українського військового поранено на Донбасі – штаб АТО

"Загалом відбулося 17 обстрілів. Одного нашого військового поранено. Окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському – з мінометів обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке і Широкине. По Гнутовому неодноразово стріляли снайпери", -йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку – по Луганському, Північному, Зайцевому та Авдіївці бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському – по Кримському вогонь вів снайпер.

Як повідомляв УНН, учора, 12 січня в зоні АТО троє українських військових отримали поранення.