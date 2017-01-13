Украинского военного ранено в Донбассе - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня на востоке Украины боевики совершили 17 обстрелов по всем направлениям и одного военного ранено. Об этом говорится в обращении штаба АТО состоянию на 18.00 13 января 2017 года, передает УНН.
"Всего состоялось 17 обстрелов. Одного нашего военного ранено. Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском - из минометов обстреливали Широкино и Водяное. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Новотроицкое и Широкино. По Гнутовому неоднократно стреляли снайперы ", говорится в сообщении.
На Донецком направлении - по Луганскому, Северному, Зайцево и Авдеевке боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. На Луганском - по Крымскому огонь вел снайпер.
Как сообщал УНН, вчера, 12 января в зоне АТО трое украинских военных получили ранения .