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12 марта, 19:49 • 106234 просмотра

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Украинского военного ранено в Донбассе - штаб АТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня на востоке Украины боевики совершили 17 обстрелов по всем направлениям и одного военного ранено. Об этом говорится в обращении штаба АТО состоянию на 18.00 13 января 2017 года, передает УНН.

"Всего состоялось 17 обстрелов. Одного нашего военного ранено. Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском - из минометов обстреливали Широкино и Водяное. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Новотроицкое и Широкино. По Гнутовому неоднократно стреляли снайперы ", говорится в сообщении.

На Донецком направлении - по Луганскому, Северному, Зайцево и Авдеевке боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. На Луганском - по Крымскому огонь вел снайпер.

Как сообщал УНН, вчера, 12 января в зоне АТО трое украинских военных получили ранения .

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