Українського політв'язня в Росії примусово вакцинували: його стан погіршився
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Громадянина України Геннадія Лимешко, незаконно засудженого Російською Федерацією, примусово щепили вакциною від коронавірусу, яка не визнана ВООЗ. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
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За словами омбудсмена, працівники виправної колонії “ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю”, де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення.
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“Після вакцинації стан здоров’я Геннадія Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль”, — написала Денісова.
Вона зазначила, що адміністрація установи відмовила Геннадію Лимешку у наданні медичної допомоги.
Омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Лимешку необхідної меддопомоги.
Також Денісова звернулася до генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського з проханням терміново відвідати українського політв’язня.
Додамо
Український омбудсмен Денісова повідомила, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байденом лідери країн обговорять повернення та обмін полонених і зниклих без вести українців.