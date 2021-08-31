Українського політв'язня в Росії примусово вакцинували: його стан погіршився

Деталі

За словами омбудсмена, працівники виправної колонії “ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю”, де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення.

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“Після вакцинації стан здоров’я Геннадія Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль”, — написала Денісова.

Вона зазначила, що адміністрація установи відмовила Геннадію Лимешку у наданні медичної допомоги.

Омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Лимешку необхідної меддопомоги.

Також Денісова звернулася до генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського з проханням терміново відвідати українського політв’язня.

Додамо

Український омбудсмен Денісова повідомила, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байденом лідери країн обговорять повернення та обмін полонених і зниклих без вести українців.