Украинский политзаключенного в России принудительно вакцинировали: его состояние ухудшилось
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Гражданина Украины Геннадия Лимешко, незаконно осужденного Российской Федерацией, принудительно прививали вакциной от коронавируса, не признанной ВОЗ. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
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По словам омбудсмена, работники исправительной колонии “ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю”, где содержится Геннадий, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили подписать согласие на прививку.
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“После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешка стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль”, — написала Денисова.
Она отметила, что администрация учреждения отказала Геннадию Лимешку в оказании медицинской помощи.
Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить предоставление Лимешку необходимой медпомощи.
Также Денисова обратилась к генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому с просьбой срочно посетить украинского политзаключенного.
Добавим
Украинский омбудсмен Денисова сообщила, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байденом лидеры стран обсудят возвращение и обмен пленных и пропавших безвести украинцев.