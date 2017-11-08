Українського півзахисника визнано кращим гравцем місяця ФК Анжі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Український хавбек російського "Анжі" Олег Данченко, права на якого належать донецькому "Шахтарю", став на думку уболівальників кращим гравцем клубу в жовтні, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Анжі".
Данченко набрав 39,3 відсотка голосів респондентів. На другому місці - Арсен Хубулов, у якого 34,5 відсотки. Призову трійку замкнув Павло Яковлєв - 26,2 відсотки.
Варто зазначити, що Данченко в жовтні взяв участь у матчах з "Зенітом", "Уралом" і "Ахматом". При цьому півзахисник відзначився забитим м'ячем у ворота пітерської команди і гольовою передачею у зустрічі з "Ахматом".
Додамо, що в минулу кампанію Данченко також проводив в оренді за "Чорноморець" – 30 поєдинків.