Українського півзахисника визнано кращим гравцем місяця ФК Анжі

Данченко набрав 39,3 відсотка голосів респондентів. На другому місці - Арсен Хубулов, у якого 34,5 відсотки. Призову трійку замкнув Павло Яковлєв - 26,2 відсотки.

Варто зазначити, що Данченко в жовтні взяв участь у матчах з "Зенітом", "Уралом" і "Ахматом". При цьому півзахисник відзначився забитим м'ячем у ворота пітерської команди і гольовою передачею у зустрічі з "Ахматом".

Додамо, що в минулу кампанію Данченко також проводив в оренді за "Чорноморець" – 30 поєдинків.