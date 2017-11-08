Украинский полузащитник признан лучшим игроком месяца ФК Анжи

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 6334 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 56397 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 75730 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81823 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80659 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63977 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100770 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украинский полузащитник признан лучшим игроком месяца ФК Анжи

Украинский полузащитник признан лучшим игроком месяца ФК Анжи

Киев  •  УНН

 • 9320 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинский хавбек российского "Анжи" Олег Данченко, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", стал по мнению болельщиков лучшим игроком клуба в октябре, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Анжи".

Данченко набрал 39,3 процента голосов респондентов. На втором месте - Арсен Хубулов, у которого 34,5 процента. Призовую тройку замкнул Павел Яковлев - 26,2 процента.

Стоит отметить, что Данченко в октябре принял участие в матчах с "Зенитом", "Уралом" и "Ахматом". При этом полузащитник отметился забитым мячом в ворота питерской команды и голевой передачей во встрече с "Ахматом".

Добавим, что в прошлую кампанию Данченко также проводил в аренде за "Черноморец" - 30 поединков.

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