Украинский полузащитник признан лучшим игроком месяца ФК Анжи

Данченко набрал 39,3 процента голосов респондентов. На втором месте - Арсен Хубулов, у которого 34,5 процента. Призовую тройку замкнул Павел Яковлев - 26,2 процента.

Стоит отметить, что Данченко в октябре принял участие в матчах с "Зенитом", "Уралом" и "Ахматом". При этом полузащитник отметился забитым мячом в ворота питерской команды и голевой передачей во встрече с "Ахматом".

Добавим, что в прошлую кампанию Данченко также проводил в аренде за "Черноморец" - 30 поединков.