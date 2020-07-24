Українського футболіста визнано кращим гравцем сезону чемпіонату Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Український півзахисник підмосковних ФК “Хімки” Артем Полярус отримав одразу три нагороди за підсумками сезону ФНЛ (другого за силою дивізіону Росії з футболу), повідомляє УНН з посиланням на сторінку ФНЛ у Twitter.
Полярус став одночасно кращим гравцем турніру, найкращим асистентом і найкращим легіонером російської ФНЛ.
Крім того, українець став і найкращим асистентом ліги — 9 результативних передач.
За підсумками сезону “Хімки” підвищились в РФПЛ.
Додамо, у цьому сезоні ФНЛ 28-річний Полярус, який виступав за “Олександрію” з 2011 по 2014 та 2015 по 2019 роки, провів 26 матчів, забив 5 м’ячів і віддав 9 результативних передач.