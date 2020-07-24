Українського футболіста визнано кращим гравцем сезону чемпіонату Росії

Полярус став одночасно кращим гравцем турніру, найкращим асистентом і найкращим легіонером російської ФНЛ.

Крім того, українець став і найкращим асистентом ліги — 9 результативних передач.

За підсумками сезону “Хімки” підвищились в РФПЛ.

Додамо, у цьому сезоні ФНЛ 28-річний Полярус, який виступав за “Олександрію” з 2011 по 2014 та 2015 по 2019 роки, провів 26 матчів, забив 5 м’ячів і віддав 9 результативних передач.