Украинский футболист признан лучшим игроком сезона чемпионата России
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Украинский полузащитник подмосковных ФК "Химки" Артем Полярус получил сразу три награды по итогам сезона ФНЛ (второго по силе дивизиона России по футболу), сообщает УНН со ссылкой на страницу ФНЛ в Twitter.
Полярус стал одновременно лучшим игроком турнира, лучшим ассистентом и лучшим легионером российской ФНЛ.
Кроме того, украинец стал и лучшим ассистентом лиги — 9 результативных передач.
По итогам сезона “Химки” повысились в РФПЛ.
Добавим, в этом сезоне ФНЛ 28-летний Полярус, выступавший за “Александрию” с 2011 по 2014 и 2015 по 2019 годы, провел 26 матчей, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.