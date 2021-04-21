Українського десантника в окупованому Криму засудили до 3 років і 6 місяців ув'язнення

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд в окупованому Криму 21 квітня засудив військового десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Добринського до 3 років і 6 місяців позбавлення волі за звинуваченням у "незаконному перетині кордону" і "контрабанді наркотиків". Про це пише Крим.Реалії, повідомляє УНН.

Цитата

"Сьогодні відбулося засідання у справі щодо мого підзахисного Євгена Добринської, він виступив з останнім словом, вказав, що він не визнає себе винним ні в одному злочині, адекватному йому. Він вказав, що наркотики – коноплю, яку у нього знайшли під час обшуку, йому підкинули співробітники ФСБ під час обшуку. І з приводу епізоду про незаконний перетин кордону, він також вказав, що не вважає, що переходив кордон, тому Євген сказав, що його затримали незаконно. Після цього суд пішов до нарадчої кімнати, і виніс вирок – 3 роки 6 місяців колонії загального режиму, без додаткових обмежень", – розповів адвокат Добринського.

Деталі

Захист має намір оскаржити цей вирок. Адвокат уточнив, що Добринського засудили до ув’язнення в колонії загального режиму.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила рішення підконтрольного окупаційній владі суду, наголосивши, що кримінальна справа є сфабрикованою.

Нагадаємо, 30 травня 2020 року військова служба правопорядку Збройних сил України повідомила, що поблизу півострова Чонгар на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом зник український військовий. Пізніше стало відомо, що це військовослужбовець з 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.

У ЗСУ розглядали версію його викрадення, оскільки поруч з наглядовим постом виявили сліди боротьби. 2 червня ФСБ Росії заявила, що затримала українського військового за "незаконний перетин кордону", за що йому загрожує штраф в розмірі до 200 тис. рублів або примусові роботи, або позбавлення волі на строк до двох років.

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