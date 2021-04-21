Украинского десантника в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам и 6 месяцам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Подконтрольный России Джанкойский районный суд в оккупированном Крыму 21 апреля приговорил военного десантно-штурмовых войск ВСУ Евгения Добринского к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в "незаконном пересечении границы" и "контрабанде наркотиков". Об этом пишет Крим.Реалии, сообщает УНН.
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"Сегодня состоялось заседание по делу о моем подзащитном Евгение Добрынском, он выступил с последним словом, указал, что он не признает себя виновным ни в одном преступлении, адекватном ему. Он указал, что наркотики - коноплю, которую у него нашли при обыске, ему подбросили сотрудники ФСБ во время обыска. И по поводу эпизода о незаконном пересечении границы, он также указал, что не считает, что переходил границу, поэтому Евгений сказал, что его задержали незаконно. После этого суд удалился в совещательную комнату, и вынес приговор - 3 года 6 месяцев колонии общего режима, без дополнительных ограничений", - рассказал адвокат Добринского.
Детали
Защита намерена обжаловать этот приговор. Адвокат уточнил, что Добринского приговорили к заключению в колонии общего режима.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила решение подконтрольного оккупационной власти суда, отметив, что уголовное дело сфабриковано.
Напомним, 30 мая 2020 года военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины сообщила, что вблизи полуострова Ченгар на админгранице с оккупированным Россией Крымом исчез украинский военный. Позже стало известно, что это военнослужащий с 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
В ВСУ рассматривали версию его похищения, поскольку рядом с наблюдательным постом обнаружили следы борьбы. 2 июня ФСБ России заявила, что задержала украинского военного за "незаконное пересечение границы", за что ему грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей или принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.