Український захисник змінив "Карпати" на ПФК "Львів"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. ПФК "Львів" підписав контракт з українським оборонцем Андрієм Буськом. Про це свідчать дані клубу, передає УНН.
У складі "синьо-золотих левів" гравець проведе наступні три роки. Бусько, який може зіграти як у захисті, та і півзахисті команди, вже приєднався до команди на навчально-тренувальних зборах в Туреччині.
Зауважимо, що Бусько є вихованцем львівського футболу. Дебютував в УПЛ у матчі проти київського "Динамо" 29 липня 2017 року. Влітку 2019 року перейшов на правах оренди в "Рух", де виступав півроку. Згодом повернувся до "Карпат", де був гравцем ротації.
Зауважимо, що Бусько також був учасником студентської збірної України на Універсіаді-2017 року.