Украинский защитник сменил "Карпаты" на ПФК "Львов"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. ПФК "Львов" подписал контракт с украинским защитником Андреем Буском. Об этом свидетельствуют данные клуба, передает УНН.
В составе "сине-золотых львов" игрок проведет следующие три года. Бусько, который может сыграть как в защите, да и полузащите команды, уже присоединился к команде на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Заметим, что Бусько является воспитанником львовского футбола. Дебютировал в УПЛ в матче против киевского "Динамо" 29 июля 2017 года. Летом 2019 года перешел на правах аренды в "Движение", где выступал полгода. Впоследствии вернулся в "Карпаты", где был игроком ротации.
Заметим, что Бусько также был участником студенческой сборной Украины на Универсиаде-2017 года.