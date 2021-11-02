Український захисник заключив новий контракт із "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Півзахисник "Шахтаря" Артем Бондаренко пролонгував угоду з клубом. Про це повідомляє пресслужба "помаранчево-чорних", передає УНН.
Деталі
Футболіст далі захищатиме кольори "гірників". Про деталі підписаної угоди інформація не повідомляється.
Бондаренко – випускник Академії "Шахтаря", до якої приєднався 2016 року. У складі першої команди Артем дебютував 1 березня 2020 року в грі УПЛ з "Ворсклою". Загалом на сьогодні він провів 8 матчів – 7 у чемпіонаті та 1 у Кубку України.
Серед його досягнень відзначимо чемпіонський титул української першості (2020) і Суперкубок країни (2021).
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