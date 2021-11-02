Український захисник заключив новий контракт із "Шахтарем"

Деталі

Футболіст далі захищатиме кольори "гірників". Про деталі підписаної угоди інформація не повідомляється.

Бондаренко – випускник Академії "Шахтаря", до якої приєднався 2016 року. У складі першої команди Артем дебютував 1 березня 2020 року в грі УПЛ з "Ворсклою". Загалом на сьогодні він провів 8 матчів – 7 у чемпіонаті та 1 у Кубку України.

Серед його досягнень відзначимо чемпіонський титул української першості (2020) і Суперкубок країни (2021).

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Віцекапітан “Шахтаря” підписав новий контракт із донецьким клубом.