Украинский защитник заключил новый контракт с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко пролонгировал соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "оранжево-черных", передает УНН.
Детали
Футболист будет дальше защищать цвета “горняков”. О деталях подписанного соглашения информация не сообщается.
Бондаренко — выпускник Академии “Шахтера”, к которой присоединился в 2016 году. В составе первой команды Артем дебютировал 1 марта 2020 года в игре УПЛ с “Ворсклой”. Всего на сегодня он провел 8 матчей — 7 в чемпионате и 1 в Кубке Украины.
Среди его достижений отметим чемпионский титул украинского первенства (2020) и Суперкубок страны (2021).
Напомним
Віцекапітан “Шахтера” подписал новый контракт с донецким клубом.