Український захисник відзначився голом у дебютному турі чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У першому турі бельгійської першості Про-Ліги сезону-2020/2021 “Гент”, за який виступає одразу троє футболістів національної збірної України, Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, на виїзді зустрічався із “Сент-Трюйденом”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Усі українці з’явилися у стартовому складі своєї команди. Роман Безус отримав жовту картку й був замінений на 63-й хвилині. Ігор Пластун відзначився забитим м’ячем, але також залишив поле на 63-й хвилині через ушкодження, якого зазнав у зіткненні зі своїм же голкіпером.
Натомість Яремчук дограв до фінального свистка, але допомогти команді уникнути поразки не зміг. “Гент” поступився з рахунком 1:2.
Відзначимо, що у другому турі “Гент” гостюватиме у ФК “Кортрейк”.