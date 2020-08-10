Український захисник відзначився голом у дебютному турі чемпіонату Бельгії

Усі українці з’явилися у стартовому складі своєї команди. Роман Безус отримав жовту картку й був замінений на 63-й хвилині. Ігор Пластун відзначився забитим м’ячем, але також залишив поле на 63-й хвилині через ушкодження, якого зазнав у зіткненні зі своїм же голкіпером.

Натомість Яремчук дограв до фінального свистка, але допомогти команді уникнути поразки не зміг. “Гент” поступився з рахунком 1:2.

Відзначимо, що у другому турі “Гент” гостюватиме у ФК “Кортрейк”.