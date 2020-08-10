Украинский защитник отметился голом в дебютном туре чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В первом туре бельгийского первенства Про-Лиги сезона-2020/2021 “Гент”, за который выступает сразу трое футболистов национальной сборной Украины Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, на выезде встречался с “Сент-Трюйден”, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Все украинцы появились в стартовом составе своей команды. Роман Безус получил желтую карточку и был заменен на 63-й минуте. Игорь Пластун отметился забитым мячом, но также покинул поле на 63-й минуте из-за повреждения, понесенного в столкновении со своим же голкипером.
Зато Яремчук доиграл до финального свистка, но помочь команде избежать поражения не смог. “Гент” уступил со счетом 1:2.
Отметим, что во втором туре “Гент” гостить в ФК “Кортрейк”.