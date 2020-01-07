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Український воротар потрапив до символічної збірної розчарувань першої частини Прімери

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Авторитетна іспанська газета "Marca" представила символічну збірну розчарувань на основі виступів футболістів у першій половині сезону іспанської Пірмери, інформує УНН.

До складу команди був включений українець Андрій Лунін, який обійняв місце в воротах.

Також до даної збірної потрапили:

Жан-Клер Тодібо (“Барселона”), Хуніор Фірпо (“Барселона”), Фернандо Калера ( “Еспаньйол”), Роні Лопеш (“Севілья”), Деніс Суарес (“Сельта”), Маркос Льоренте ( “Атлетіко”), Жоау Феліш ( “Атлетіко”), Лука Йовіч (“Реал”), Люк де Йонг (“Севілья”), Борха Іглесіас (“Бетіс”).

Зауважимо, що в цьому сезоні Лунін відіграв за “Вальядолід” лише один матч і тільки в Кубку Іспанії.

Також додамо, орендна угода українця з “Вальядолідом” розрахована до літа 2020 року, а права на нього належать “Реалу”.

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