Український воротар потрапив до символічної збірної розчарувань першої частини Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Авторитетна іспанська газета "Marca" представила символічну збірну розчарувань на основі виступів футболістів у першій половині сезону іспанської Пірмери, інформує УНН.
До складу команди був включений українець Андрій Лунін, який обійняв місце в воротах.
Також до даної збірної потрапили:
Жан-Клер Тодібо (“Барселона”), Хуніор Фірпо (“Барселона”), Фернандо Калера ( “Еспаньйол”), Роні Лопеш (“Севілья”), Деніс Суарес (“Сельта”), Маркос Льоренте ( “Атлетіко”), Жоау Феліш ( “Атлетіко”), Лука Йовіч (“Реал”), Люк де Йонг (“Севілья”), Борха Іглесіас (“Бетіс”).
Зауважимо, що в цьому сезоні Лунін відіграв за “Вальядолід” лише один матч і тільки в Кубку Іспанії.
Також додамо, орендна угода українця з “Вальядолідом” розрахована до літа 2020 року, а права на нього належать “Реалу”.