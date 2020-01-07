Украинский вратарь попал в символическую сборную разочарований первой части Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Авторитетная испанская газета "Marca" представила символическую сборную разочарований на основе выступлений футболистов в первой половине сезона испанской Пирмеры, информирует УНН.
В состав команды был включен украинец Андрей Лунин, который занял место в воротах.
Также в данной сборной попали:
Жан-Клер Тодибо (“Барселона”), Хуниор Фирпо (“Барселона”), Фернандо Калеро (“Эспаньол”), Рони Лопеш (“Севилья”), Денис Суарес (“Сельта”), Маркос Льоренте (“Атлетико”), Жоау Фелиш (“Атлетико”), Лука Йович (“Реал”), Люк де Йонг (“Севилья”), Борха Иглесиас (“Бетис”).
Заметим, что в этом сезоне Лунин сыграл за “Вальядолид” лишь один матч и только в Кубке Испании.
Также добавим, арендное соглашение украинца с “Вальядолид” рассчитано до лета 2020 года, а права на него принадлежат “Реалу”.