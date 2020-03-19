Український "водолаз" переправляв медичні маски до Румунії річкою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У середу ввечері прикордонники Мукачівського загону затримали 29-річного жителя міста Рахів, який переправляв до Румунії медичні маски. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
Так, напередодні під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, що пролягає річкою Тиса, військовослужбовці помітили чоловіка у гідрокостюмі, який виходив з води.
Повідомляється, що зловмисник спробував втекти, проте прикордонники, здійснивши попереджувальний постріл, наздогнали його та затримали.
Жодних документів чоловік при собі не мав, однак повідомив, що є громадянином України. Також правопорушник зізнався, що переправляв до Румунії маски.
Сьогодні Рахівський райсуд призначив українцю адміністративне покарання у вигляді 10 діб арешту.
Як повідомляв УНН, на Київщині затримали групу п’яти жителів столиці та Київської області, які, погрожуючи пістолетом, відібрали у підприємця 100 тисяч медичних масок.