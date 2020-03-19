Украинский "водолаз" переправлял медицинские маски в Румынию рекой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В среду вечером пограничники Мукачевского отряда задержали 29-летнего жителя города Рахов, который переправлял в Румынию медицинские маски. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Так, накануне во время патрулирования украинского-румынского участка границы, пролегающего по реке Тиса, военнослужащие заметили мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды.
Сообщается, что злоумышленник попытался скрыться, однако пограничники, осуществив предупредительный выстрел, догнали его и задержали.
Никаких документов мужчина при себе не имел, однако сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в Румынию маски.
Сегодня Раховский райсуд назначил ему административное наказание в виде 10 суток ареста.
Как сообщал УНН, в Киевской области задержали группу из пяти жителей столицы и Киевской области, которые, угрожая пистолетом, отобрали у предпринимателя 100 000 медицинских масок.