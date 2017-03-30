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Український військовий загинув, троє поранені на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Попаснянському районі на Луганщині у середу загинув український військовослужбовець, ще троє – зазнали поранень. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.

"Ввечері 29 березня внаслідок ворожих обстрілів позицій наших військовослужбовців поблизу села Троїцьке Попаснянського району зі 152-міліметрових гармат, танків, 120-міліметрових мінометів і протитанкових гранатометів загинув наш захисник, ще троє – поранено", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що також протягом минулої доби та після півночі бойовики 15 разів порушували "режим тиші" вздовж усієї лінії розмежування.

"Зокрема, у напрямку сіл Катеринівка, Калиново-Попасна, Троїцьке та Новоолександрівка бойовики шість разів відкривали вогонь з 152-міліметрових і 122-міліметрових гармат, 120-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. По укріпленнях сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району чотири рази застосовувалися 120-міліметрових міномети, БМП, протитанкові гранатомети й великокаліберні кулемети. У напрямку смт Станиця Луганська і села Валуйське противник п’ять разів використовував гранатомети всіх типів і стрілецьку зброю", - додали в ОДА.

Нагадаємо, бойовики за добу 83 рази обстріляли сили АТО.

Українські Національні Новини

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