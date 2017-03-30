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Украинский военный погиб, трое ранены в Луганской области

Украинский военный погиб, трое ранены в Луганской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В Попаснянском районе Луганской области в ​​среду погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

"Вечером 29 марта в результате вражеских обстрелов позиций наших военнослужащих вблизи села Троицкое Попаснянского района с 152-миллиметровых пушек, танков, 120-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов погиб наш защитник, еще трое - ранены", - говорится в сообщении.

Указано также, что за прошедшие сутки и после полуночи боевики 15 раз нарушали "режим тишины" вдоль всей линии разграничения.

"В частности, в направлении сел Екатериновка, Калиново-Попасная, Троицкое и Новоалександровка боевики шесть раз открывали огонь из 152-миллиметровых и 122-миллиметровых пушек, 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По укреплениях сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района четыре раза применялись 120-миллиметровых минометы, БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении пгт Станица Луганская и села Валуйское противник пять раз использовал гранатометы всех типов и стрелковое оружие", - добавили в ОГА.

Напомним, боевики за сутки 83 раза обстреляли силы АТО.

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