Украинский военный погиб, трое ранены в Луганской области

"Вечером 29 марта в результате вражеских обстрелов позиций наших военнослужащих вблизи села Троицкое Попаснянского района с 152-миллиметровых пушек, танков, 120-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов погиб наш защитник, еще трое - ранены", - говорится в сообщении.

Указано также, что за прошедшие сутки и после полуночи боевики 15 раз нарушали "режим тишины" вдоль всей линии разграничения.

"В частности, в направлении сел Екатериновка, Калиново-Попасная, Троицкое и Новоалександровка боевики шесть раз открывали огонь из 152-миллиметровых и 122-миллиметровых пушек, 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По укреплениях сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района четыре раза применялись 120-миллиметровых минометы, БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении пгт Станица Луганская и села Валуйское противник пять раз использовал гранатометы всех типов и стрелковое оружие", - добавили в ОГА.

Напомним, боевики за сутки 83 раза обстреляли силы АТО.