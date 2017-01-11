Український військовий загинув, трьох поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загинув один наш військовослужбовець, ще троє військовослужбовців були поранені", - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу, з 10 на 11 січня, у зоні проведення бойових дій було зафіксововано 49 ворожих обстрілів.