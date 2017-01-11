Один украинский военный погиб, трое ранены за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погиб один наш военнослужащий, еще трое военнослужащих были ранены", - сказал он.