"Український вибір": блокування аккаунта В.Медведчука на Facebook - боротьба зі свободою слова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У суботу, 21 січня, після того як Громадський рух “Український вибір — Право народу” опублікував заяву, в якій наводилися численні факти, що свідчать про брехню, фальсифікації, а також інформаційні провокації, здійснюваних на Facebook політичними противниками Віктора Медведчука, сторінка і аккаунт лідера Руху були заблоковані без будь-яких пояснень, передає УНН із посиланням на заяву прес-служби громадського руху.
“Пізніше ми отримали докази того, що блокування аккаунта пов’язано не з контентом сторінки, а виключно з персоною самого Віктора Медведчука.
Блокування аккаунта за часом збігається з загостренням інформаційних атак представників „партії війни“ на Віктора Медведчука”, — йдеться у заяві.
Крім того, в “Українському виборі” наголосили, що сторінка громадського і політичного діяча, спецпредставника з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації у Донецькій і Луганській областях використовувалася для комунікації з родичами утримуваних осіб про хід переговорів по звільненню громадян України. Повідомлення, що розміщуються В.Медведчуком, стосувалися питань мирного врегулювання конфлікту, пошуку компромісних рішень і пропозицій щодо виходу України з політичної та соціально-економічної кризи.
“...тому блокування аккаунта Віктора Медведчука є кроком, спрямованим на придушення свободи слова, проявом боротьби з інакомисленням; підтверджує високу ступінь впливу американських корпорацій на політичну ситуацію в Україні та їх готовність йти на безпрецедентно цинічні дії для утримання нашої країни під зовнішнім управлінням”, — резюмували у заяві громадського руху.