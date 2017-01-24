"Украинский выбор": блокировка аккаунта В.Медведчука на Facebook - борьба со свободой слова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В субботу, 21 января, после того как Общественное движение "Украинский выбор - право народа" опубликовало заявление, в котором приводились многочисленные факты, свидетельствующие о лжи, фальсификации, а также информационных провокациях, осуществляемых на Facebook политическими противниками Виктора Медведчука страница и аккаунт лидера движения были заблокированы без каких-либо объяснений, передает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы общественного движения.
"Позже мы получили доказательства того, что блокирование аккаунта связано не с контентом страницы, а исключительно с персоной самого Виктора Медведчука.
Блокирование аккаунта по времени совпадает с обострением информационных атак представителей "партии войны" на Виктора Медведчука.", - говорится в заявлении.
Кроме того, в "Украинском выборе" отметили, что страница общественного и политического деятеля, спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях использовалась для коммуникации с родственниками удерживаемых лиц о ходе переговоров по освобождению граждан Украины. Сообщения, размещаемые Виктором Медведчуком, касались вопросов мирного урегулирования конфликта, поиска компромиссных решений и предложений по выходу Украины из политического и социально-экономического кризиса.
"...А потому блокирование аккаунта Виктора Медведчука является шагом, направленным на подавление свободы слова, проявлением борьбы с инакомыслием; подтверждает высокую степень влияния американских корпораций на политическую ситуацию в Украине и их готовность идти на беспрецедентно циничные действия для удержания нашей страны под внешним управлением.", - резюмировали в заявлении общественного движения.