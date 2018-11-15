Український центровий провів результативну гру проти чемпіонів НБА

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Чинні чемпіони НБА “Голден Стейт Ворріорс” вдома прийняли “Атланту Хокс” українця Олексія Леня, передає УНН.

Не надто вдало розпочав гру українець, схопивши фол на Дюранті, а також схибив два штрафні. Згодом він виправився слем-данком у швидкому прориві, а в другій чверті закидав штрафні, з-під кільця та у проході з фолом.

Сумарно за 32 хвилини українець набрав 14 очок (6/8 двоочкові, 2/5 штрафні), 7 підбирань, 1 передачу при 5 фолах, але його клуб зазнав 11 фіаско в сезоні — 103:110.

Нагадаємо, що у попередній грі Лень оформив дабл-дабл.

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