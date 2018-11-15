Украинский центровой провел результативную игру против чемпионов НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Действующие чемпионы НБА “Голден Стэйт Уорриорз” дома приняли “Атланту Хокс” украинца Алексея Леня, передает УНН.
Не слишком удачно начал игру украинец, схватив фол на Дюранти, а также промазал два штрафных. Впоследствии он исправился слэм-данком в быстром прорыве, а во второй четверти забросил штрафные, из-под кольца и в проходе с фолом.
Суммарно за 32 минуты украинец набрал 14 очков (6/8 двухочковые, 2/5 штрафные), 7 подборов, 1 передачу при 5 фолах, но его клуб потерпел 11 фиаско в сезоне — 103:110.
Напомним, что в предыдущей игре Лень оформил дабл-дабл.