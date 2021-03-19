Український центровий оформив перший дабл-дабл в сезоні НБА

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У поєдинку Національної баскетбольної асоціації центровий Олексій Лень провів результативний виступ за “Вашингтон” проти “Сакраменто Кінгс”, передає кореспондент УНН.

 

Деталі

Лень вийшов у стартовому складі і у першій половині запам’ятався двома реалізованими кидками з-під кільця, одне з яких відбулося з фолом опонента. Також українець плідно попрацював на щитах, зібравши 9 підбирань до третьої чверті.

У третій чверті Лень відзначився першими очками команди, а згодом двічі забив слем-данки. Загальний доробок українця склав 13 очок (5/7 двоочкових, 3/3 штрафних), 12 підбирань і 3 передачі при 4 фолах і 2 втратах за 24 хвилини на майданчику.

Таким чином він здійснив перший дабл-дабл у сезоні.

Доповнення

“Вашингтон” зазнав поразки з рахунком 119:121 і наразі посідає 13 місце в турнірній таблиці з 14 перемогами у 39 матчах.

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