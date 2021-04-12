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Український тхеквондист виборов медаль чемпіонату Європи в Болгарії

Український тхеквондист виборов медаль чемпіонату Європи в Болгарії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Останній день чемпіонату Європи з тхеквондо, який проходив у столиці Болгарії, приніс збірній України бронзову медаль, передає УНН з посиланням на Федерацію тхеквондо України.

Деталі

У ваговій категорії понад 87 кг "бронзу" завоював спортсмен з Донецької області Андрій Гарбар. Він стартував з упевненої перемоги з рахунком 22:1 над суперником з Словенії, потім не менш ефектно 23:6 розібрався з місцевим фаворитом тхеквондистів з Болгарії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українець став володарем медалі чемпіонату Європи з тхеквондо

Суперником по півфіналу став дворазовий чемпіон Європи та чемпіон світу росіянин Владислав Ларін. Пройти досвідченого суперника Гарбару не вдалося. Бій завершився з рахунком 23:1 на користь Ларіна, який потім в фіналі поступився на "золотому" балі Арману Маршалу Сілла з Білорусі, а Гарбар розділив третє місце з іспанцем Іваном Гарсією.

Цитата

"Сьогодні є чудовий привід пишатися нашою збірною і нашими спортсменами. На чемпіонаті Європи з тхеквондо Андрій Гарбар завоював бронзову медаль. Як то кажуть, ця "бронза" на вагу "золота". У нас талановиті і успішні юні спортсмени, але на дорослих чемпіонатах Європи поки не так часто виходить завойовувати медалі. Але в цей раз команда досягла результату і повертається додому не з порожніми руками", - зазначив президент Федерації тхеквондо України Лесик Саманджия.

Доповнення

Завдяки медалі Гарбара збірна України розділила 17-те місце у медальному заліку чемпіонату Європи з тхеквондо.

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