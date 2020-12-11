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Українець став володарем медалі чемпіонату Європи з тхеквондо

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Українець Владислав Бондар виграв бронзову нагороду у перший день чемпіонату Європи серед олімпійських вагових категорій з тхеквондо (ВТФ). Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Першу позицію посів Махді Ходобагші (Сербія), другу — Даніель Рос (Іспанія).

Зазначається, що змагання проходили у місті Сараєво (Боснія і Герцеговина) з 10 по 11 грудня. Участь у змаганнях брали 260 спортсменів з 22 країн континенту.

Нагадаємо, що у грудні минулого року українська тхеквондистка здобула медаль європейської першості.

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