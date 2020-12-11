Українець став володарем медалі чемпіонату Європи з тхеквондо
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Українець Владислав Бондар виграв бронзову нагороду у перший день чемпіонату Європи серед олімпійських вагових категорій з тхеквондо (ВТФ). Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Першу позицію посів Махді Ходобагші (Сербія), другу — Даніель Рос (Іспанія).
Зазначається, що змагання проходили у місті Сараєво (Боснія і Герцеговина) з 10 по 11 грудня. Участь у змаганнях брали 260 спортсменів з 22 країн континенту.
Нагадаємо, що у грудні минулого року українська тхеквондистка здобула медаль європейської першості.