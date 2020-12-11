Украинец стал обладателем медали чемпионата Европы по тхэквондо

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74188 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 97816 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115754 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150840 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199006 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195032 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282469 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 332635 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157986 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143223 просмотра

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Украинец стал обладателем медали чемпионата Европы по тхэквондо

Украинец стал обладателем медали чемпионата Европы по тхэквондо

Киев  •  УНН

 • 12456 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинец Владислав Бондарь выиграл бронзовую награду в первый день чемпионата Европы среди олимпийских весовых категорий по тхэквондо (ВТФ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Первую позицию занял Махди Ходобагши (Сербия), вторую — Даниэль Росс (Испания).

Отмечается, что соревнования проходили в городе Сараево (Босния и Герцеговина) с 10 по 11 декабря. Участие в соревнованиях принимали 260 спортсменов из 22 стран континента.

Напомним, в декабре прошлого года украинская тхеквондистка получила медаль европейского первенства.

Украинские Национальные Новости

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