Украинец стал обладателем медали чемпионата Европы по тхэквондо
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинец Владислав Бондарь выиграл бронзовую награду в первый день чемпионата Европы среди олимпийских весовых категорий по тхэквондо (ВТФ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Первую позицию занял Махди Ходобагши (Сербия), вторую — Даниэль Росс (Испания).
Отмечается, что соревнования проходили в городе Сараево (Босния и Герцеговина) с 10 по 11 декабря. Участие в соревнованиях принимали 260 спортсменов из 22 стран континента.
Напомним, в декабре прошлого года украинская тхеквондистка получила медаль европейского первенства.