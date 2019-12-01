Українська тхеквондистка виборола нагороду чемпіонату Європи

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Лідер збірної України з тхеквондо Ірина Ромолданова виграла бронзову медаль чемпіонату Європи серед олімпійських вагових категорій, який триває у Дубліні (Ірландія), інформує УНН з посиланням на Федерацію тхеквондо України.

На шляху до медалі у ваговій категорії до 49 кг вихованка Заслуженого тренера України Олега Нама з рахунком 1:0 здолала Лауру Копчик з Угорщини, потім на "золотом балі" 2:0 перемогла Абішаг Семберг з Ізраїлю, але в півфіналі поступилася 15:29 росіянці Галині Медведєвої.

Таким чином, Ромолданова стала бронзовим призером, і розділила третє місце з ще однією російською тхеквондисткою Наталією Антипенко. Чемпіонкою в цій ваговій стала Тіяна Богданович з Сербії, яка перемогла у фіналі Медведєву з рахунком 24:14.

За крок від медалі зупинився Дмитро Говорун з Одеси.

Відзначимо, що на минулому чемпіонаті Європи з олімпійських вагових в 2017 році Ромолданова також здобула "бронзу".

Додамо також, змагання європейського форуму у Дубліні завершаться цього дня.

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