Українська тхеквондистка виборола нагороду чемпіонату Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Лідер збірної України з тхеквондо Ірина Ромолданова виграла бронзову медаль чемпіонату Європи серед олімпійських вагових категорій, який триває у Дубліні (Ірландія), інформує УНН з посиланням на Федерацію тхеквондо України.
На шляху до медалі у ваговій категорії до 49 кг вихованка Заслуженого тренера України Олега Нама з рахунком 1:0 здолала Лауру Копчик з Угорщини, потім на "золотом балі" 2:0 перемогла Абішаг Семберг з Ізраїлю, але в півфіналі поступилася 15:29 росіянці Галині Медведєвої.
Таким чином, Ромолданова стала бронзовим призером, і розділила третє місце з ще однією російською тхеквондисткою Наталією Антипенко. Чемпіонкою в цій ваговій стала Тіяна Богданович з Сербії, яка перемогла у фіналі Медведєву з рахунком 24:14.
За крок від медалі зупинився Дмитро Говорун з Одеси.
Відзначимо, що на минулому чемпіонаті Європи з олімпійських вагових в 2017 році Ромолданова також здобула "бронзу".
Додамо також, змагання європейського форуму у Дубліні завершаться цього дня.