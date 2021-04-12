Украинский тхеквондист завоевал медаль чемпионата Европы в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Последний день чемпионата Европы по тхэквондо, который проходил в столице Болгарии, принес сборной Украины бронзовую медаль, передает УНН со ссылкой на Федерацию тхэквондо Украины.
Детали
В весовой категории свыше 87 кг "бронзу" завоевал спортсмен из Донецкой области Андрей Гарбар. Он стартовал с уверенной победы со счетом 22:1 над соперником из Словении, потом не менее эффектно 23:6 разобрался с местным фаворитом тхэквондистов из Болгарии.
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Соперником по полуфиналу стал двукратный чемпион Европы и чемпион мира россиянин Владислав Ларин. Пройти опытного соперника Гарбару не удалось. Бой завершился со счетом 23:1 в пользу Ларина, который затем в финале уступил на "золотом" бале Арману Маршалу Силла из Беларуси, а Гарбар разделил третье место с испанцем Иваном Гарсией.
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"Сегодня есть прекрасный повод гордиться нашей сборной и нашими спортсменами. На чемпионате Европы по тхэквондо Андрей Гарбар завоевал бронзовую медаль. Как говорится, эта "бронза" на вес "золота". У нас талантливые и успешные молодые спортсмены, но на взрослых чемпионатах Европы пока не так часто получается завоевывать медали. Но в этот раз команда достигла результата и возвращается домой не с пустыми руками", - отметил президент Федерации тхэквондо Украины Лесик Саманджия.
Дополнение
Благодаря медали Гарбара сборная Украины разделила 17-е место в медальном зачете чемпионата Европы по тхэквондо.