Український тенісист здобув другу перемогу на старті відбору на "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Лідер чоловічого тенісу України Ілля Марченко провів поєдинок другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Марченко обіграв у другому колі кваліфікації росіянина Андрія Кузнецова — 3:6, 6:4, 6:3 й втретє за кар’єру вийшов у фінал відбору цих змагань.
Цього року Ілля вдесяте бере участь на французькому Шоломі. У попередніх дев’яти виступах він лише двічі зміг подолати кваліфікацію (2013 та 2015 роки). Крім того ще один раз він проходив стартове коло відбору. П’ять разів, включаючи чотири поспіль за останні роки, Марченко зазнав поразок вже у першому раунді кваліфікації.
Доповнення
В іншому поєдинку чоловічої сітки киянин Сергій Стаховський поступився у другому раунді кваліфікації п’ятому сіяному японцю Таро Даніелю — 1:6, 4:6.