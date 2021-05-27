Украинский теннисист одержал вторую победу на старте отбора на "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Лидер мужского тенниса Украины Илья Марченко провел поединок второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Марченко обыграл во втором круге квалификации россиянина Андрея Кузнецова — 3:6, 6:4, 6:3 и в третий раз за карьеру вышел в финал отбора этих соревнований.
В этом году Илья десятый раз участвует на французском шлема. В предыдущих девяти выступлениях он лишь дважды смог преодолеть квалификацию (2013 и 2015 годы). Кроме того, еще один раз он проходил стартовый круг отбора. Пять раз, включая четыре подряд за последние годы, Марченко потерпел поражений уже в первом раунде квалификации.
Дополнение
В другом поединке мужской сетки киевлянин Сергей Стаховский уступил во втором раунде квалификации пятом сеяного японцу Таро Даниэлю — 1:6, 4:6.