Український тенісист вперше в кар'єрі вийшов до півфіналу "челенджеру"

У Лімі Сачко, який займає 496 сходинку в світовому рейтингу, у двох сетах обіграв Алехандро Табіло (175 в АТР) — 6:4, 6:4.

Варто зазначити, що це десятий турнір серії “челенджерів” у кар’єрі Віталія. Досі його кращим результатом на цьому рівні був вихід у друге коло основної сітки в одиночному розряді.

Додамо, у матчі за вихід у фінал наш спортсмен посперечається із італійцем Тіаго Тіранте.