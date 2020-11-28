Украинский теннисист впервые в карьере вышел в полуфинал "Челленджера"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинский теннисист Виталий Сачко впервые в карьере вышел в полуфинал Челленджера, который проходит в Лиме, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
В Лиме Сачко, который занимает 496 строчку в мировом рейтинге, в двух сетах обыграл Алехандро Табило (175 в АТР) — 6:4, 6:4.
Стоит отметить, что это десятый турнир серии “Челленджер” в карьере Виталия. До сих пор его лучшим результатом на этом уровне был выход во второй круг основной сетки в одиночном разряде.
Добавим, в матче за выход в финал наш спортсмен поспорит с итальянцем Тиаго Тиране.