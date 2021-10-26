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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Український свідок впізнав імовірного вбивцю Хангошвілі

Київ • УНН

 • 31841 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Український підприємець у вівторок, 26 жовтня, впізнав росіянина, обвинуваченого у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки”.

Український свідок впізнав імовірного вбивцю Хангошвілі

Деталі

Як повідомив із зали суду кореспондент “Німецької хвилі”, 55-річний харків’янин на ім’я Олександр заявив, що це родич його дружини, і його ім’я — Вадим Миколайович К.А.
Під час засідання суду в Берліні він також припустив, що той є співробітником російських спецслужб у званні полковника.

Наприкінці липня Олександр вже свідчив у берлінському суді у справі про вбивство Хангошвілі. Тоді він заявив, що не впевнений, що перед ним родич його дружини. Однак за кілька тижнів визнав, що сказав неправду, нібито побоюючись за свою безпеку.
Він запевнив журналістів, що упізнав свого родича і згадав, як той у розмові мало не натякав на особисте знайомство з президентом Росії Володимиром Путіним.

Додамо

Громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі застрелили в берлінському парку Малий Тіргартен 23 серпня 2019 року. Росія роками розшукувала його за звинуваченням у тероризмі. До Німеччини чеченець подався після того, як у 2015 році в Грузії на нього було вчинено черговий замах.

Імовірний вбивця Хангошвілі був затриманий у Берліні того ж дня.
Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім’я Вадима Соколова. Однак за даними The Insider, “Вадим Соколов” — насправді пов’язаний із структурами ФСБ Вадим Красіков, якого Росія оголошувала у розшук через Інтерпол у 2014 році.

Нагадаємо

Подробиці вбивства Галини Хатчінс. Кінематографістка українського походження Галина Хатчінс, була поранена в груди і померла незабаром після інциденту в четвер, в той час як 48-річний режисер Джоел Соуза, який сидів навпочіпки позаду неї, був поранений і госпіталізований. Постріли сталися на зйомках вестерна “Іржа”, з Болдуіном в головній ролі.

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