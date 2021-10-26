Украинский свидетель узнал вероятного убийцу Хангошвили

Детали

Как сообщил из зала суда корреспондент “Немецкой волны”, 55-летний харьковчанин по имени Александр заявил, что это родственник его жены, и его имя — Вадим Николаевич К.А.

Во время заседания суда в Берлине он также предположил, что он является сотрудником российских спецслужб в звании полковника.

В конце июля Александр уже свидетельствовал в берлинском суде по делу об убийстве Хангошвили. Тогда он заявил, что не уверен, что перед ним родственник его жены. Однако через несколько недель признал, что сказал неправду, якобы опасаясь за свою безопасность.

Он заверил журналистов, что узнал своего родственника и вспомнил, как тот в разговоре чуть не намекал на личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным.

Добавим

Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Россия годами разыскивала его по обвинению в терроризме. В Германию чеченец отправился после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Вероятный убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день.

Им оказался мужчина с российским паспортом по имени Вадима Соколова. Однако по данным The Insider, “Вадим Соколов” — на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Напомним

Подробности убийства Галины Хатчинс. Кинематографистка украинского происхождения Галина Хатчинс была ранена в грудь и умерла вскоре после инцидента в четверг, в то время как сидевший на корточках позади нее 48-летний режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован. Выстрелы произошли на съемках вестерна “Ржавчина”, с Болдуином в главной роли.