Український стронгмен став призером змагань у США

Деталі

На змаганнях було представлено всього п’ять дисциплін. Першою атлети виконували тягу. Олексій після тяги був на шостому місці. Друга вправа - естафета з гантелей "Dumbbell", де українець, єдиний з учасників, з легкістю підняв усі гантелі. І не просто впорався з завданням, а і зробив це надзвичайно технічно та швидко.

Після цього атлети змагались у дисципліні "колесо болю". Де переможцем став Том Столтман. Після третьої вправи Новіков набрав достатньо балів для того, щоб претендувати на призове місце.

Четвертою естафетою були "Супер Йок+Лог Ліфт", де фаворитом традиційно вважався Матеуш Келєшковський. І не зважаючи на те, що Олексій втратив контроль над колодою і вимушений був повторити підйом, все ж впевнено тримався трійки лідерів.

Фінальна вправа "Atlas Stones" внесла певні корективи в турніру таблицю. Оскільки кулі були незвичної форми (без використання клею) - не всі впорались із завданням. Матеуш Келєшковський відмовився від боротьби після першої кулі. Новіков підняв 4 кулі, але п’ята йому не підкорилась. Том Столтман впорався з легкістю з вправою. А фурор створив в цій вправі Мартін Ліцис, який швидше Столтмана заклав всі п’ять каменів тим і підтвердив своє чемпіонство, а Новіков став бронзовим призером.

Довідка

Цього року на даних змаганнях був найбільший призовий фонд за всю історію стронгмену – 133 тис. дол. за перше місце.