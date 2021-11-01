Український стронгмен став призером змагань у США

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 56347 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 105174 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 91516 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 100797 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 76818 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 68901 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 150030 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86238 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 250359 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 107942 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.4м/с
92%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 23591 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 25412 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 22199 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 20639 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 26122 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 115803 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 150030 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 250359 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 422938 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 412672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 23643 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 29508 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 30168 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 31607 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 81585 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Український стронгмен став призером змагань у США

Київ • УНН

 • 17366 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. На території США відбулися змагання зі стронгмену за участі світових зірок серед яких змагався українець Олексій Новіков, інформує УНН з посиланням на Федерацію стронгмену України у Facebook.

Український стронгмен став призером змагань у США

Деталі

На змаганнях було представлено всього п’ять дисциплін. Першою атлети виконували тягу. Олексій після тяги був на шостому місці. Друга вправа - естафета з гантелей "Dumbbell", де українець, єдиний з учасників, з легкістю підняв усі гантелі. І не просто впорався з завданням, а і зробив це надзвичайно технічно та швидко.

Після цього атлети змагались у дисципліні "колесо болю". Де переможцем став Том Столтман. Після третьої вправи Новіков набрав достатньо балів для того, щоб претендувати на призове місце.

Четвертою естафетою були "Супер Йок+Лог Ліфт", де фаворитом традиційно вважався Матеуш Келєшковський. І не зважаючи на те, що Олексій втратив контроль над колодою і вимушений був повторити підйом, все ж впевнено тримався трійки лідерів.

Фінальна вправа "Atlas Stones" внесла певні корективи в турніру таблицю. Оскільки кулі були незвичної форми (без використання клею) - не всі впорались із завданням. Матеуш Келєшковський відмовився від боротьби після першої кулі. Новіков підняв 4 кулі, але п’ята йому не підкорилась. Том Столтман впорався з легкістю з вправою. А фурор створив в цій вправі Мартін Ліцис, який швидше Столтмана заклав всі п’ять каменів тим і підтвердив своє чемпіонство, а Новіков став бронзовим призером.

Довідка

Цього року на даних змаганнях був найбільший призовий фонд за всю історію стронгмену – 133 тис. дол. за перше місце.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,619.60