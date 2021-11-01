Украинский стронгмен стал призером соревнований в США

Детали

На соревнованиях было представлено всего пять дисциплин. Первой атлеты выполняли тягу. Алексей после тяги был на шестом месте. Второе упражнение - эстафета из гантелей "Dumbbell", где украинец, единственный из участников, с легкостью поднял все гантели. И не просто справился с задачей, но и сделал это очень технично и быстро.

После этого атлеты соревновались в дисциплине "колесо боли". Где победителем стал Том Столтман. После третьего упражнения Новиков набрал достаточно баллов для того, чтобы претендовать на призовое место.

Четвертой эстафетой были "Супер Йок+Лог", где фаворитом традиционно считался Матеуш Келешковский. И не смотря на то, что Алексей потерял контроль над колодой и вынужден был повторить подъем, все же уверенно держался в тройке лидеров.

Финальное упражнение "Atlas Stones" внесло определенные коррективы в турнирную таблицу. Поскольку шары были необычной формы (без использования клея) - не все справились с задачей. Матеуш Келешковський отказался от борьбы после первого шара. Новиков поднял 4 шара, но пятый ему не подчинился. Том Столтман справился с легкостью с упражнением. А фурор произвел в этом упражнении Мартин Лицис, который быстрее Столтмана заложил все пять камней тем и подтвердил свое чемпионство, а Новиков стал бронзовым призером.

Справка

В Этом году на данных соревнованиях был самый большой призовой фонд за всю историю стронгмена - 133 тыс. долл. За первое место.