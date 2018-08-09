Український стрибун здобув "бронзу" на ЧЄ з легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Українець Сергій Никифоров став бронзовим призером чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у довжину. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінмолодьспорту.
"Вітаємо Сергія Никифорова, який із результатом 8,13 м виборов "бронзу" чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках в довжину", - повідомили у відомстві.
Відзначимо, що чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить в Берліні з 7 по 12 серпня.
Нагадаємо, українець Закальницький став чемпіоном Європи зі спортивної ходьби.