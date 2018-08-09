Украинский прыгун завоевал "бронзу" на ЧЕ по легкой атлетике

"Поздравляем Сергея Никифорова, который с результатом 8,13 м завоевал "бронзу" чемпионата Европы по легкой атлетике в прыжках в длину", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Берлине с 7 по 12 августа.

Напомним, украинец Закальницкий стал чемпионом Европы по спортивной ходьбе.