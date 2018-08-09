Украинский прыгун завоевал "бронзу" на ЧЕ по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Украинец Сергей Никифоров стал бронзовым призером чемпионата Европы по легкой атлетике в прыжках в длину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минмолодьспорта.
"Поздравляем Сергея Никифорова, который с результатом 8,13 м завоевал "бронзу" чемпионата Европы по легкой атлетике в прыжках в длину", - сообщили в ведомстве.
Отметим, что чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Берлине с 7 по 12 августа.
Напомним, украинец Закальницкий стал чемпионом Европы по спортивной ходьбе.