Український стенд відкрили на Франкфуртському книжковому ярмарку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Франкфурті стартував один з найбільших книжкових форумів світу - Міжнародний Франкфуртський книжковий ярмарок, на якому представлений стенд України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України, передає УНН.
Участь у книжковому форумі цього року беруть понад 7100 представників із понад 100 країн світу.
Україна має на ярмарку національний стенд площею 140 кв.м. Його гасло - Senses of Ukraine/ВідЧУТИ Україну, основне завдання – через 5 відчуттів показати, що таке Україна.
На стенді представлені 16 українських видавництв: "Видавництво Старого Лева", "Фоліо", "Клуб сімейного дозвілля", "Наш формат", "Видавництво Івана Малковича "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Навчальна книга – Богдан", "Фонтан казок", "САМІТ-Книга", "КМ-Букс", "Перун", "Брайт Букс", "Либідь", "АРТ НЕЙШН", "Маміно", Агенція культурного розвитку.
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Окрім того, наявні дві експозиції з книжками найкращих українських ілюстраторів та краєзнавчою літературою.
У межах стенду організовано бізнес-зони, де видавці зможуть провести перемовини з іноземними видавцями та представниками міжнародних інституцій.
Учасниками культурної програми є: український та американський історик, директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій; українська письменниця, перекладачка, співзасновниця міжнародного фестивалю "Острів Європи", лауреатка премії "Книга року ВВС-2017" та премії імені Джозефа Конрада Катерина Калитко; письменниця, авторка романів "Синдром листопаду", "Дім для Дома" Вікторія Амеліна; літературний критик, теле- та радіоведучий, журналіст Євгеній Стасіневич; політичний та громадський діяч Мустафа Джемілєв; громадський діяч, журналіст, співавтор книги "Незламний" про Мустафу Джемілєва Алім Алієв.
Як повідомляв УНН, у 2017 році на українському стенді Франкфуртського ярмарку площею 100 кв.м були представлені 17 українських видавництв.