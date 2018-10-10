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Украинский стенд открыли на Франкфуртской книжной ярмарке

Украинский стенд открыли на Франкфуртской книжной ярмарке

Киев  •  УНН

 • 10802 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Во Франкфурте стартовал один из крупнейших книжных форумов мира - Международная Франкфуртская книжная ярмарка, на которой представлен стенд Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, передает УНН.

Участие в книжном форуме в этом году принимают более 7100 представителей из более чем 100 стран мира.

Украина разместила на ярмарке национальный стенд площадью 140 кв.м. Его лозунг - Senses of Ukraine/Почувствовать Украину, основная задача - через 5 ощущений показать, что такое Украина.

На стенде представлены 16 украинских издательств: "Видавництво Старого Лева", "Фолио", "Клуб семейного досуга", "Наш формат", "Издательство Ивана Малковича "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Учебная книга - Богдан", "Фонтан сказок", "САММИТ-книга",  "КМ-Букс", "Перун", "Брайт Букс", "Лыбидь", "АРТ Нейшн", "Мамино", Агентство культурного развития.

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Кроме того, имеются две экспозиции с книгами лучших украинских иллюстраторов и краеведческой литературой.

В рамках стенда организованы бизнес-зоны, где издатели смогут провести переговоры с иностранными издателями и представителями международных организаций.

Участники культурной программы: украинский и американский историк, директор Гарвардского украинского научного института Сергей Плохий; украинская писательница, переводчица, соучредитель международного фестиваля "Остров Европы", лауреат премии "Книга года-2017" и премии имени Джозефа Конрада Екатерина Калитко; писательница, автор романов "Синдром ноября", "Дом для Дома" Виктория Амелина; литературный критик, теле- и радиоведущий, журналист Евгений Стасиневич; политический и общественный деятель Мустафа Джемилев; общественный деятель, журналист, соавтор книги "Несокрушимый" о Мустафе Джемилевом Алим Алиев.

Как сообщал УНН, в 2017 году на украинском стенде Франкфуртской ярмарки площадью 100 кв.м были представлены 17 украинских издательств.

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