Український соціальний проект представлять на Берлінале
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Берлінському кінофестивалі представлять український соціальний проект “Ukraine: Cargo 300”, передає УНН з посиланням на прес-центр “Молодість”.
За інформацією прес-центру, 12 лютого київський міжнародний кінофестиваль “Молодість” презентує соціальний проект “Ukraine: Cargo 300” на одній з найбільших кіно платформ світу.
Як зазначають організатори проекту, їх мета - закликати Європу і світ подивитися на Україну як на бійця, якому потрібна підтримка світової кіноеліти. Тих, хто користується авторитетом у мільйонів людей. В тому числі і в європейських політиків.
Як повідомляв УНН, що сьогодні стартує 67-й Берлінський міжнародний кінофестиваль, у конкурсній програмі якого буде представлений український документальний фільм “Школа № 3”.